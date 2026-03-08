Петиція щодо мораторію на демонтаж МАФів у Києві набрала необхідну кільність голосів

Автори закликають зберегти робочі місця малого бізнесу до завершення війни.

Фото: 1plus1

На сайті Київської міської ради петиція з пропозицією запровадити мораторій на демонтаж малих архітектурних форм (МАФів) у столиці до завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Згідно з платформою петицій, документ подали 12 січня, а станом на 8 березня він зібрав достатню кількість підписів.

Автор петиції наголошує, що у воєнний час збереження кожного робочого місця є стратегічним завданням: «Кожен демонтований МАФ — це мінімум 2–3 особи, які втрачають дохід і здатність утримувати сім’ї. Малий бізнес забезпечує податки та доступні товари для киян, і є фундаментом стійкості міста».

За його словами, процес демонтажу, транспортування та зберігання тимчасових споруд потребує значних витрат із міського бюджету. У період регулярних обстрілів енергосистеми столиця не може дозволити собі додаткові видатки на знесення кіосків замість зміцнення енергетичної безпеки.

У тексті петиції пропонують:

запровадити мораторій на демонтаж законно встановлених МАФів, що мають відповідну документацію або сплачують пайову участь, до кінця війни;

провести аудит бюджетних призначень Департаменту територіального контролю та перерозподілити кошти з програми демонтажу на закупівлю енергообладнання, зокрема генераторів та інверторів;

створити робочу групу за участю представників малого бізнесу для розробки плану цивілізованої реформи торгівлі у повоєнний період.

Петиція тепер підлягає розгляду міською радою Києва, яка визначить подальші кроки щодо запропонованих змін.

