  1. В Україні

Петиція щодо мораторію на демонтаж МАФів у Києві набрала необхідну кільність голосів

14:30, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори закликають зберегти робочі місця малого бізнесу до завершення війни.
Петиція щодо мораторію на демонтаж МАФів у Києві набрала необхідну кільність голосів
Фото: 1plus1
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті Київської міської ради петиція з пропозицією запровадити мораторій на демонтаж малих архітектурних форм (МАФів) у столиці до завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з платформою петицій, документ подали 12 січня, а станом на 8 березня він зібрав достатню кількість підписів.

Автор петиції наголошує, що у воєнний час збереження кожного робочого місця є стратегічним завданням: «Кожен демонтований МАФ — це мінімум 2–3 особи, які втрачають дохід і здатність утримувати сім’ї. Малий бізнес забезпечує податки та доступні товари для киян, і є фундаментом стійкості міста».

За його словами, процес демонтажу, транспортування та зберігання тимчасових споруд потребує значних витрат із міського бюджету. У період регулярних обстрілів енергосистеми столиця не може дозволити собі додаткові видатки на знесення кіосків замість зміцнення енергетичної безпеки.

У тексті петиції пропонують:

  • запровадити мораторій на демонтаж законно встановлених МАФів, що мають відповідну документацію або сплачують пайову участь, до кінця війни;
  • провести аудит бюджетних призначень Департаменту територіального контролю та перерозподілити кошти з програми демонтажу на закупівлю енергообладнання, зокрема генераторів та інверторів;
  • створити робочу групу за участю представників малого бізнесу для розробки плану цивілізованої реформи торгівлі у повоєнний період.

Петиція тепер підлягає розгляду міською радою Києва, яка визначить подальші кроки щодо запропонованих змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Київ КМДА петиція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]