  1. В Украине

Петиция о моратории на демонтаж МАФов в Киеве набрала необходимое количество голосов

14:30, 8 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Авторы призывают сохранить рабочие места малого бизнеса до окончания войны.
Петиция о моратории на демонтаж МАФов в Киеве набрала необходимое количество голосов
Фото: 1plus1
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Киевского городского совета петиция с предложением ввести мораторий на демонтаж малых архитектурных форм (МАФов) в столице до окончания военного положения набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно платформе петиций, документ подали 12 января, а по состоянию на 8 марта он собрал достаточное количество подписей.

Автор петиции отмечает, что в военное время сохранение каждого рабочего места является стратегической задачей: «Каждый демонтированный МАФ — это минимум 2-3 человека, которые теряют доход и способность содержать семьи. Малый бизнес обеспечивает налоги и доступные товары для киевлян и является фундаментом устойчивости города».

По его словам, процесс демонтажа, транспортировки и хранения временных сооружений требует значительных расходов из городского бюджета. В период регулярных обстрелов энергосистемы столица не может позволить себе дополнительные расходы на снос киосков вместо укрепления энергетической безопасности.

В тексте петиции предлагают:

  • ввести мораторий на демонтаж законно установленных МАФов, имеющих соответствующую документацию или оплачивающих долевое участие, до конца войны;
  • провести аудит бюджетных назначений Департамента территориального контроля и перераспределить средства из программы демонтажа на закупку энергооборудования, в частности генераторов и инверторов;
  • создать рабочую группу с участием представителей малого бизнеса для разработки плана цивилизованной реформы торговли в послевоенный период.

Петиция теперь подлежит рассмотрению городским советом Киева, который определит дальнейшие шаги по предложенным изменениям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Киев КГГА петиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]