Петиция о моратории на демонтаж МАФов в Киеве набрала необходимое количество голосов

Авторы призывают сохранить рабочие места малого бизнеса до окончания войны.

На сайте Киевского городского совета петиция с предложением ввести мораторий на демонтаж малых архитектурных форм (МАФов) в столице до окончания военного положения набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Согласно платформе петиций, документ подали 12 января, а по состоянию на 8 марта он собрал достаточное количество подписей.

Автор петиции отмечает, что в военное время сохранение каждого рабочего места является стратегической задачей: «Каждый демонтированный МАФ — это минимум 2-3 человека, которые теряют доход и способность содержать семьи. Малый бизнес обеспечивает налоги и доступные товары для киевлян и является фундаментом устойчивости города».

По его словам, процесс демонтажа, транспортировки и хранения временных сооружений требует значительных расходов из городского бюджета. В период регулярных обстрелов энергосистемы столица не может позволить себе дополнительные расходы на снос киосков вместо укрепления энергетической безопасности.

В тексте петиции предлагают:

ввести мораторий на демонтаж законно установленных МАФов, имеющих соответствующую документацию или оплачивающих долевое участие, до конца войны;

провести аудит бюджетных назначений Департамента территориального контроля и перераспределить средства из программы демонтажа на закупку энергооборудования, в частности генераторов и инверторов;

создать рабочую группу с участием представителей малого бизнеса для разработки плана цивилизованной реформы торговли в послевоенный период.

Петиция теперь подлежит рассмотрению городским советом Киева, который определит дальнейшие шаги по предложенным изменениям.

