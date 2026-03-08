На Буковині 8 березня стався землетрус
13:54, 8 березня 2026
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
У неділю, 8 березня, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).
Зазначається, що землетрус стався на глибині 11 км.
