На Буковині 8 березня стався землетрус

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

У неділю, 8 березня, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера).

Зазначається, що землетрус стався на глибині 11 км.

