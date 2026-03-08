На Буковине 8 марта произошло землетрясение

По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 8 марта, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Черновицкой области магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера).

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 11 км.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.