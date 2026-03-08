На Буковине 8 марта произошло землетрясение
13:54, 8 марта 2026
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
В воскресенье, 8 марта, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Черновицкой области магнитудой 2,0 (по шкале Рихтера).
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 11 км.
По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.
