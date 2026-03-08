Фокус світу зміщується на Близький Схід, і це може позначитися на підтримці України — Зеленський

Володимир Зеленський сподівається, що війна не буде довгою.

Фото: censor.net

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія допомагає іранському режиму.

«Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракети та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України», - сказав він.

Він підкреслив, що фокус зміщується на Близький Схід і сподівається, що війна не буде довгою, – «не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати – це трагедія».

«Втім ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО», - сказав він.

