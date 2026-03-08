  1. В Україні

Фокус світу зміщується на Близький Схід, і це може позначитися на підтримці України — Зеленський

17:03, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський сподівається, що війна не буде довгою.
Фокус світу зміщується на Близький Схід, і це може позначитися на підтримці України — Зеленський
Фото: censor.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія допомагає іранському режиму.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракети та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України», - сказав він.

Він підкреслив, що фокус зміщується на Близький Схід і сподівається, що війна не буде довгою, – «не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати – це трагедія».

«Втім ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]