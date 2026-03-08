  1. В Украине

Фокус мира смещается на Ближний Восток, и это может сказаться на поддержке Украины — Зеленский

17:03, 8 марта 2026
Владимир Зеленский надеется, что война не будет долгой.
Фото: censor.net
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия помогает иранскому режиму.

«Мы понимаем, что именно уже было предоставлено, хотя не знаем объемов того, что они готовы передать. Хорошо то, что иранский режим не поставляет России ракеты и некоторые другие виды вооружения, которые используются для атак против Украины», — сказал он.

Он подчеркнул, что фокус смещается на Ближний Восток и выразил надежду, что война не будет долгой — «не только потому, что я переживаю за Украину, но и потому, что любые потери — это трагедия».

«Однако мы не видим прогресса в мирных переговорах. Если устойчивого мира или прекращения огня не достигнуто в первые дни конфликта, существует большой риск его продолжения. Это, безусловно, повлияет на ситуацию в Украине. Меньше внимания означает меньше поддержки. Меньше поддержки означает меньше ПВО», — сказал он.

