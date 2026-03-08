  1. В Україні

Присвоєння чергових військових звань у скорочені строки: що треба знати

19:37, 8 березня 2026
Військовослужбовець може бути представлений до чергового звання у скорочені строки у низці випадків.
Присвоєння чергових військових звань у скорочені строки: що треба знати
Фото: Волинський обласний ТЦК
Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання присвоєння чергових військових звань у скорочені строки.

Хто може отримати звання швидше?

Військовослужбовець може бути представлений до чергового звання у скорочені строки, якщо:

- служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік визначає Генеральний штаб Збройних Сил України);

- служить у небойовій частині, але не менше 3 місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у складі бойових підрозділів;

- під час воєнного стану виконував бойові завдання, отримав поранення чи захворювання під час захисту Вітчизни та за рішенням ВЛК був:

— визнаний непридатним до військової служби, або

— придатним до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних, логістичних, зв’язку чи інших підрозділах,

та був переведений або повернутий до своєї частини.

Строки присвоєння під час воєнного стану

Через 1 рік — для:

  • молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї та 1-ї статті);
  • молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан).

Через 2 роки — для:

  • вищого сержантського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант);
  • старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Ціна позову та штучні спори: Верховний Суд роз’яснив тонкощі господарського процесу

Верховний Суд розповів як працює доктрина ототожнення бенефіціара з компанією та чи можна розстрочити платежі в мировій угоді на термін понад рік.

Автономія НАБУ та пауза в судовій реформі: новий Меморандум МВФ

МВФ вимагає посилення інституційної незалежності САП та ВАКС у межах нової програми фінансування.

Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

