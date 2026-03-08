Присвоєння чергових військових звань у скорочені строки: що треба знати

Військовослужбовець може бути представлений до чергового звання у скорочені строки у низці випадків.

Фото: Волинський обласний ТЦК

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК роз’яснив питання присвоєння чергових військових звань у скорочені строки.

Хто може отримати звання швидше?

Військовослужбовець може бути представлений до чергового звання у скорочені строки, якщо:

- служить у бойовій частині, яка бере участь у воєнних діях (перелік визначає Генеральний штаб Збройних Сил України);

- служить у небойовій частині, але не менше 3 місяців виконував або виконує бойові (спеціальні) завдання у складі бойових підрозділів;

- під час воєнного стану виконував бойові завдання, отримав поранення чи захворювання під час захисту Вітчизни та за рішенням ВЛК був:

— визнаний непридатним до військової служби, або

— придатним до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних, логістичних, зв’язку чи інших підрозділах,

та був переведений або повернутий до своєї частини.

Строки присвоєння під час воєнного стану

Через 1 рік — для:

молодшого та старшого сержантського складу (молодший сержант, сержант, старшина 2-ї та 1-ї статті);

молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан).

Через 2 роки — для:

вищого сержантського складу (майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант);

старшого офіцерського складу (майор, підполковник, полковник).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.