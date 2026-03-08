Присвоение очередных воинских званий в сокращенные сроки: что нужно знать

Военнослужащий может быть представлен к очередному званию в сокращенные сроки в ряде случаев.

Волынский областной ТЦК разъяснил вопрос присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки.

Кто может получить звание быстрее?

Военнослужащий может быть представлен к очередному званию в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, которая принимает участие в военных действиях (перечень определяет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины);

служит в небоевой части, но не менее 3 месяцев выполнял или выполняет боевые (специальные) задания в составе боевых подразделений;

во время военного положения выполнял боевые задания, получил ранение или заболевание во время защиты Отечества и по решению ВВК был:

— признан непригодным к военной службе, или

— пригодным к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗах, учебных центрах, медицинских, логистических, связи или других подразделениях,

и был переведен или возвращен в свою часть.

Сроки присвоения во время военного положения

Через 1 год — для:

младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й и 1-й статьи);

младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан).

Через 2 года — для:

высшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант);

старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

