9 березня у частині регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

17:59, 8 березня 2026
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.
Фото: freepik.com
У понеділок, 9 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомили в Укренерго.

«Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», - йдеться у заяві.

Також там додали, ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», - зазначили в Укренерго.

