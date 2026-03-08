  1. В Украине

9 марта в ряде регионов будут применяться графики отключений света — Укренерго

17:59, 8 марта 2026
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Фото: freepik.com
В понедельник, 9 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщили в Укрэнерго.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении. 

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в Укрэнерго.

электроэнергия отключение света графики отключений света

