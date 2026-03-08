9 марта в ряде регионов будут применяться графики отключений света — Укренерго

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Фото: freepik.com

В понедельник, 9 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщили в Укрэнерго.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в Укрэнерго.

