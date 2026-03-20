Очільник Мінсоцполітики Денис Улютін підписав угоду з Молдовою у сфері соцзабезпечення

Документ передбачає координацію систем соцзахисту двох країн і гарантує збереження страхових прав для громадян.

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №21/2026-рп, яким уповноважив міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна на підписання міжнародної угоди з Республікою Молдова.

Йдеться про укладення Угоди між Україною та Молдовою у сфері соціального забезпечення.

З боку Молдови Угоду підписала Міністр праці та соціального захисту Наталія Плугару.

Документ спрямований на посилення двостороннього співробітництва та гарантування соціальних прав громадян України та Молдови, на яких поширюється дія законодавства обох країн.

«Наші країни пов’язує не лише географічна близькість, а й спільні європейські прагнення, що передбачають гідний рівень соціального захисту наших людей. Угода охоплює ключові види соціального забезпечення та забезпечує впевненість у майбутньому для тих громадян однієї держави, які працюють або проживають в іншій. Це дозволить запобігти втраті страхових прав та забезпечить справедливий доступ до соціальних виплат наших людей», – зазначив Денис Улютін.

За словами міністра, Угода створює чіткі та прозорі механізми координації систем соціального забезпечення обох держав. Зокрема, вона охоплює пенсійні виплати за віком, у зв’язку з інвалідністю та втратою годувальника, допомогу по тимчасовій непрацездатності та вагітності й пологах, страхові виплати у зв’язку з нещасними випадками та професійними захворюваннями на виробництві, а також допомогу на поховання.

Укладення Угоди також сприятиме трудовій мобільності громадян та поглибленню економічного співробітництва між Україною та Молдовою.

