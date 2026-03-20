Глава Минсоцполитики Денис Улютин подписал соглашение с Молдовой в сфере соцобеспечения

13:11, 20 марта 2026
Документ предусматривает координацию систем социальной защиты двух стран и гарантирует сохранение страховых прав для граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение №21/2026-рп, которым уполномочил министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина на подписание международного соглашения с Республикой Молдова.

Речь идет о заключении Соглашения между Украиной и Молдовой в сфере социального обеспечения.

Со стороны Молдовы Соглашение подписала министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Документ направлен на усиление двустороннего сотрудничества и гарантирование социальных прав граждан Украины и Молдовы, на которых распространяется действие законодательства обеих стран.

«Наши страны связывает не только географическая близость, но и общие европейские стремления, предусматривающие достойный уровень социальной защиты наших людей. Соглашение охватывает ключевые виды социального обеспечения и обеспечивает уверенность в будущем для тех граждан одной страны, которые работают или проживают в другой. Это позволит предотвратить потерю страховых прав и обеспечит справедливый доступ к социальным выплатам наших людей», — отметил Денис Улютин.

По словам министра, Соглашение создает четкие и прозрачные механизмы координации систем социального обеспечения обеих государств. В частности, оно охватывает пенсионные выплаты по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца, пособие по временной нетрудоспособности и беременности и родам, страховые выплаты в связи с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями на производстве, а также пособие на погребение.

Заключение Соглашения также будет способствовать трудовой мобильности граждан и углублению экономического сотрудничества между Украиной и Молдовой.

