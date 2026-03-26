Українцям можуть заборонити перебудовувати та зносити деякі будинки: що підтримала Верховна Рада

Депутати підтримали документ, який надаватиме органам місцевого самоврядування повноваження формувати переліки цінної історичної забудови та встановлювати обмеження щодо її знесення чи кардинальної перебудови.

Верховна Рада 26 березня прийняла за основу законопроєкт, який стосується збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. Йдеться про ініціативу 11481. Документ підтримало 250 депутатів.

Законопроєкт визначає правові засади такої забудови — йдеться не лише про об’єкти, що мають статус пам’яток культурної спадщини, а й про будівлі, які мають історичну цінність для конкретних громад.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи проєкт визначає:

правові засади цінної історичної забудови як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту;

повноваження органів місцевого самоврядування для формування переліків особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал;

правові можливості встановлювати органами місцевого самоврядування порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд, які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища, а також особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об’єкта цінної історичної забудови.

У разі остаточного ухвалення закону органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах визначених законом повноважень зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища.

У парламенті зазначають, що це, в свою чергу, дозволить покращити інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилити ідентичність міст України.

