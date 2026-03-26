  В Україні

Українцям можуть заборонити перебудовувати та зносити деякі будинки: що підтримала Верховна Рада

15:21, 26 березня 2026
Депутати підтримали документ, який надаватиме органам місцевого самоврядування повноваження формувати переліки цінної історичної забудови та встановлювати обмеження щодо її знесення чи кардинальної перебудови.
Ілюстративне фото: Житомир Urban News
Верховна Рада 26 березня прийняла за основу законопроєкт, який стосується збереження цінної історичної забудови в населених пунктах. Йдеться про ініціативу 11481. Документ підтримало 250 депутатів.

Законопроєкт визначає правові засади такої забудови — йдеться не лише про об’єкти, що мають статус пам’яток культурної спадщини, а й про будівлі, які мають історичну цінність для конкретних громад.

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи проєкт визначає:

  • правові засади цінної історичної забудови як такої, яка не обов'язково належить до пам'яток культурної спадщини і щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, але містить історичну цінність для відповідного населеного пункту;
  • повноваження органів місцевого самоврядування для формування переліків особливо цінних об'єктів громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, мистецький і суспільний статус та потенціал;
  • правові можливості встановлювати органами місцевого самоврядування порядок використання цінної історичної забудови та значних історичних будинків, будівель і споруд, які формують цінну історичну забудову і традиційний характер середовища, а також особливі вимоги щодо зміни/перебудови/заборони на знесення/зміни функції об’єкта цінної історичної забудови.

У разі остаточного ухвалення закону органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах визначених законом повноважень зможуть встановлювати необхідні обмеження для власників та користувачів об'єктів цінної історичної забудови задля досягнення справедливого балансу між розвитком населеного пункту та збереженням його історичного середовища.

У парламенті зазначають, що це, в свою чергу, дозволить покращити інвестиційний клімат в населених пунктах та підсилити ідентичність міст України.

Верховна Рада України

