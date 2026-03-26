  1. В Украине

Украинцам могут запретить перестраивать и сносить некоторые дома: что поддержала Верховная Рада

15:21, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутаты поддержали документ, который будет предоставлять органам местного самоуправления полномочия формировать перечни ценной исторической застройки и устанавливать ограничения по ее сносу или кардинальной перестройке.
Иллюстративное фото: Житомир Urban News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 марта приняла за основу законопроект, касающийся сохранения ценной исторической застройки в населенных пунктах. Речь идет об инициативе 11481. Документ поддержали 250 депутатов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект определяет правовые основы такой застройки — речь идет не только об объектах, имеющих статус памятников культурного наследия, но и о зданиях, которые имеют историческую ценность для конкретных общин.

По определению субъектов права законодательной инициативы проект предусматривает:

  • правовые основы ценной исторической застройки как такой, которая не обязательно относится к памятникам культурного наследия и недавно выявленным объектам культурного наследия, но содержит историческую ценность для соответствующего населенного пункта;
  • полномочия органов местного самоуправления по формированию перечней особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала;
  • правовые возможности устанавливать органами местного самоуправления порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических домов, зданий и сооружений, которые формируют ценную историческую застройку и традиционный характер среды, а также особые требования к изменению/перестройке/запрету на снос/изменению функции объекта ценной исторической застройки.

В случае окончательного принятия закона органы местного самоуправления и местные государственные администрации в пределах определенных законом полномочий смогут устанавливать необходимые ограничения для собственников и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды.

В парламенте отмечают, что это, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Зарплаты от 17 тысяч и бронирование 80% сотрудников: отчет Службы судебной охраны за 2025 год

26 марта 2026 года Высший совет правосудия заслушал отчет о деятельности Службы судебной охраны.

Telegram хотят обязать раскрывать структуру собственности и источники финансирования

Народные депутаты предлагают изменить регулирование Telegram в Украине — от обязательного раскрытия структуры собственности до ограничений для государственного сектора.

Высший совет правосудия поставил на паузу вопрос отставки судьи Олега Сусского из-за приоритетной дисциплинарной жалобы

ВРП подчеркивает, что рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия судьи важнее его заявления об отставке

Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Два приговора ВАКС: почему Высший совет правосудия оставил без рассмотрения заявление судьи Геннадия Молибоги

Высший совет правосудия отказался рассматривать заявление об отставке судьи Геннадия Молибоги.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]