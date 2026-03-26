Украинцам могут запретить перестраивать и сносить некоторые дома: что поддержала Верховная Рада

Депутаты поддержали документ, который будет предоставлять органам местного самоуправления полномочия формировать перечни ценной исторической застройки и устанавливать ограничения по ее сносу или кардинальной перестройке.

Верховная Рада 26 марта приняла за основу законопроект, касающийся сохранения ценной исторической застройки в населенных пунктах. Речь идет об инициативе 11481. Документ поддержали 250 депутатов.

Законопроект определяет правовые основы такой застройки — речь идет не только об объектах, имеющих статус памятников культурного наследия, но и о зданиях, которые имеют историческую ценность для конкретных общин.

По определению субъектов права законодательной инициативы проект предусматривает:

правовые основы ценной исторической застройки как такой, которая не обязательно относится к памятникам культурного наследия и недавно выявленным объектам культурного наследия, но содержит историческую ценность для соответствующего населенного пункта;

полномочия органов местного самоуправления по формированию перечней особо ценных объектов общины с учетом их историко-культурного, природного, архитектурного, археологического, художественного и общественного статуса и потенциала;

правовые возможности устанавливать органами местного самоуправления порядок использования ценной исторической застройки и значительных исторических домов, зданий и сооружений, которые формируют ценную историческую застройку и традиционный характер среды, а также особые требования к изменению/перестройке/запрету на снос/изменению функции объекта ценной исторической застройки.

В случае окончательного принятия закона органы местного самоуправления и местные государственные администрации в пределах определенных законом полномочий смогут устанавливать необходимые ограничения для собственников и пользователей объектов ценной исторической застройки для достижения справедливого баланса между развитием населенного пункта и сохранением его исторической среды.

В парламенте отмечают, что это, в свою очередь, позволит улучшить инвестиционный климат в населенных пунктах и усилить идентичность городов Украины.

