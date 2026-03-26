Руслан Кравченко повідомив про викриття прокурорів з Броварів, які вимагали $50 тисяч за «вирішення питань»

За даними слідства, двоє прокурорів Броварської окружної прокуратури намагалися отримати 50 тисяч доларів, використовуючи нібито загрозу арешту земельних ділянок.

Двох прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області викрито за матеріалами Генеральної інспекції. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За інформацією Генпрокурора, вони використали службове становище для тиску на підприємця. Йшлося про нібито можливий арешт земельних ділянок, які використовувалися на законних підставах. Надалі фігуранти запропонували «вирішити питання» за 50 тисяч доларів, не маючи для цього жодних підстав і реальних процесуальних можливостей.

У прокуратурі зазначають, що фактично йдеться про спробу заробити на страху бізнесу.

Досудове розслідування триває. Діям усіх причетних обіцяють надати правову оцінку.

