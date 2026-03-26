Руслан Кравченко сообщил о разоблачении прокуроров из Броваров, которые вымогали 50 тысяч долларов за «решение вопросов»

По данным следствия, двое прокуроров Броварской окружной прокуратуры пытались получить 50 тысяч долларов, используя якобы угрозу ареста земельных участков.

Двое прокуроров Броварской окружной прокуратуры Киевской области разоблачены по материалам Генеральной инспекции. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По информации Генпрокурора, они использовали служебное положение для давления на предпринимателя. Речь шла о якобы возможном аресте земельных участков, которые использовались на законных основаниях. В дальнейшем фигуранты предложили «решить вопрос» за 50 тысяч долларов, не имея для этого никаких оснований и реальных процессуальных возможностей.

В прокуратуре отмечают, что фактически речь идет о попытке заработать на страхе бизнеса.

Досудебное расследование продолжается. Действиям всех причастных обещают дать правовую оценку.

