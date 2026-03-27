Напали на пораненого військового і відібрали годинник — на Львівщині відправили за ґрати зловмисників

На Львівщині перед судом постали двоє чоловіків, які пограбували перехожого у Винниках. Їм призначено покарання у вигляді 7 та 8 років ув’язнення відповідно, передає Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що наприкінці травня 2024 року вдень у Винниках 28-річний львів’янин та 33-річний місцевий мешканець підійшли до 46-річного військовослужбовця, який перебував у відпустці для лікування після важкого поранення.

Під приводом термінового дзвінка вони попросили у нього мобільний телефон. Проте отримавши його, один із чоловіків відразу поклав мобільний собі у кишеню. На прохання військовослужбовця віддати пристрій сказав, що нічого не брав.

«Після скоєного грабіжники намагалися піти, але військовий вирушив за ними, вимагаючи повернути йому телефон. Тоді один із нападників, скориставшись тим, що у чоловіка була травмована і практично нерухома права рука, вдарив його у живіт. Після цього разом зі спільником вони силоміць зняли з його руки наручний годинник», - заявили у відомстві.

Потерпілий намагався відбиватися від грабіжників, проте через наслідки поранення і кількісну перевагу нападників зробити цього не зміг. Військовий неодноразово наголошував, що годинник нагородний і дуже цінний для нього, однак грабіжників це не зупинило.

Сутичку помітила перехожа, але на її прохання повернути чоловіку відібране, нападники не відреагували і швидко залишили місце події з награбованим. Тоді жінка викликала поліцію.

Грабіжників оперативно затримали неподалік місцевого ресторану. При огляді у них знайшли речі потерпілого - мобільний телефон та наручний годинник.

До набрання вироком законної сили обоє засуджених перебуватимуть під вартою.

