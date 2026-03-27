Напали на раненого военнослужащего и отобрали часы — во Львовской области отправили за решетку злоумышленников

23:30, 27 марта 2026
Во Львовской области перед судом предстали двое мужчин, которые ограбили прохожего в Винниках. Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы соответственно, сообщает Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что в конце мая 2024 года днем в Винниках 28-летний львовянин и 33-летний местный житель подошли к 46-летнему военнослужащему, который находился в отпуске для лечения после тяжелого ранения.

Под предлогом срочного звонка они попросили у него мобильный телефон. Однако, получив его, один из мужчин сразу положил мобильный в карман. На просьбу военнослужащего вернуть устройство он сказал, что ничего не брал.

«После совершенного грабежа злоумышленники пытались уйти, но военный отправился за ними, требуя вернуть ему телефон. Тогда один из нападавших, воспользовавшись тем, что у мужчины была травмирована и практически неподвижна правая рука, ударил его в живот. После этого вместе с сообщником они силой сняли с его руки наручные часы», — заявили в ведомстве.

Потерпевший пытался отбиваться от грабителей, однако из-за последствий ранения и численного преимущества нападавших сделать этого не смог. Военнослужащий неоднократно подчеркивал, что часы наградные и очень ценны для него, однако грабителей это не остановило.

Стычку заметила прохожая, но на ее просьбу вернуть мужчине отобранное нападавшие не отреагировали и быстро покинули место происшествия с награбленным. Тогда женщина вызвала полицию.

Грабителей оперативно задержали неподалеку от местного ресторана. При осмотре у них нашли вещи потерпевшего — мобильный телефон и наручные часы.

До вступления приговора в законную силу оба осужденных будут находиться под стражей.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новая система баллов определит график проверок бизнеса

Государство предлагает каждому аспекту деятельности предприятия присваивать определенное количество баллов.

Мировое соглашение не блокирует алименты: Верховный Суд о приоритете интересов ребенка

Верховный Суд отметил, что мировое соглашение между родителями не исключает возможности взыскания алиментов, а ребенок не является стороной такого соглашения.

Финалисты определены: конкурс на главу Государственной таможенной службы вышел на завершающий этап

Конкурсная комиссия определила финалистов на должность руководителя Государственной таможенной службы — Ореста Мандзия и Руслана Даменцова.

Под маской потребительского кредита: Верховный Суд разрешил взыскивать ипотеку за коммерческие долги во время войны

Верховный Суд подтвердил: мораторий на принудительную реализацию ипотечного имущества физических лиц во время военного положения не распространяется на кредиты, выданные для предпринимательской деятельности.

Военнослужащих ограничат в доступе к игорным заведениям: Минцифры готовит соответствующий механизм

По инициативе Минцифры идентификация игроков в заведениях азартных игр будет включать обязательную проверку по Реестру военнослужащих.

