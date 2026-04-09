Нотаріальна палата просить Мін’юст ініціювати відкликання листа ДПС щодо апостилювання документів

13:36, 9 квітня 2026
НПУ звернулася до Міністерства юстиції з проханням ініціювати відкликання листа ДПС, зазначивши, що окремі його положення щодо апостиля та легалізації документів нерезидентів потребують перегляду з огляду на відповідність чинному законодавству.
Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства юстиції України з проханням ініціювати відкликання листа Державної податкової служби України від 26.06.2025 № 1623417/99-00-21-02-03-07.

У НПУ зазначили, що окремі положення цього роз’яснення щодо легалізації документів нерезидентів і застосування апостиля не відповідають чинному законодавству та не можуть використовуватися у нотаріальній практиці. У зв’язку з цим організація просить Мін’юст вжити відповідних заходів.

Йдеться про лист ДПС, у якому роз’яснюється порядок легалізації довідок про податкове резидентство нерезидентів. Зокрема, у ньому вказано, що такі довідки, у тому числі електронні, можуть вважатися належно легалізованими за наявності апостиля та нотаріально засвідченого перекладу.

Позиція ДПС сформована за участі Міністерства юстиції, МЗС та погоджена з Міністерством фінансів. Водночас НПУ наголошує, що порядок проставлення апостиля регулюється Гаазькою конвенцією та відповідними національними правилами.

Апостиль підтверджує справжність підпису та печатки і не потребує додаткового засвідчення. Нотаріуси діють виключно в межах законодавства, зокрема Закону «Про нотаріат» і відповідного порядку вчинення нотаріальних дій, зазначає НПУ. 

НПУ вважає, що окремі трактування ДПС є некоректними, зокрема щодо можливості нотаріального засвідчення копій електронних документів з апостилем. Такі дії не передбачені чинними нормами, які регулюють лише порядок зберігання документів у справах нотаріуса.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі рішення про звільнення суддів Василя Артимовича та Ірини Малех

ВРП підтвердила можливість звільнення судді за відсутності кримінального вироку.

Законопроєкти, що не відповідають Конституції блокуватимуть одразу після реєстрації

У Верховній Раді пропонують закріпити обов’язкову оцінку законопроєктів одразу після їх реєстрації.

Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

У Раді пропонують перезапустити ринок газу за моделлю ЄС

Законопроєкт імплементує регламент ЄС, запроваджуючи систему оцінки ризиків і реагування на кризи у сфері постачання газу.

Після ЖЕКів — правовий вакуум: для співвласників будинків готують реальні важелі контролю за ОСББ

Запропоновані зміни передбачають чіткі вимоги до якості послуг та механізми швидкого реагування на проблеми у багатоквартирних будинках.

