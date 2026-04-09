Нотариальная палата просит Минюст инициировать отзыв письма ГНС ​​по апостилированию документов

НПУ обратилась к Министерству юстиции с просьбой инициировать отзыв письма ГНС, отметив, что отдельные его положения по апостилю и легализации документов нерезидентов нуждаются в пересмотре с учетом соответствия действующему законодательству.

Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство юстиции Украины с просьбой инициировать отзыв письма Государственной налоговой службы Украины от 26.06.2025 № 1623417/99-00-21-02-03-07.

В НПУ отметили, что отдельные положения данного разъяснения относительно легализации документов нерезидентов и применения апостиля не соответствуют действующему законодательству и не могут использоваться в нотариальной практике. В связи с этим организация просит Минюст принять соответствующие меры.

Речь идет о письме ГНС, в котором разъясняется порядок легализации справок о налоговом резидентстве нерезидентов. В частности, в нем указано, что такие справки, в том числе в электронном виде, могут считаться надлежащим образом легализованными при наличии апостиля и нотариально удостоверенного перевода.

Позиция ГНС сформирована при участии Министерства юстиции, МИД и согласована с Министерством финансов. В то же время НПУ подчеркивает, что порядок проставления апостиля регулируется Гаагской конвенцией и соответствующими национальными правилами.

Апостиль подтверждает подлинность подписи и печати и не требует дополнительного удостоверения. Нотариусы действуют исключительно в рамках законодательства, в частности Закона «О нотариате» и соответствующего порядка совершения нотариальных действий, отмечает НПУ.

НПУ считает, что отдельные трактовки ГНС являются некорректными, в частности относительно возможности нотариального удостоверения копий электронных документов с апостилем. Такие действия не предусмотрены действующими нормами, которые регулируют лишь порядок хранения документов в делах нотариуса.

