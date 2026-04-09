Нотариальная палата просит Минюст инициировать отзыв письма ГНС ​​по апостилированию документов

13:36, 9 апреля 2026
НПУ обратилась к Министерству юстиции с просьбой инициировать отзыв письма ГНС, отметив, что отдельные его положения по апостилю и легализации документов нерезидентов нуждаются в пересмотре с учетом соответствия действующему законодательству.
Нотариальная палата просит Минюст инициировать отзыв письма ГНС ​​по апостилированию документов
Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство юстиции Украины с просьбой инициировать отзыв письма Государственной налоговой службы Украины от 26.06.2025 № 1623417/99-00-21-02-03-07.

В НПУ отметили, что отдельные положения данного разъяснения относительно легализации документов нерезидентов и применения апостиля не соответствуют действующему законодательству и не могут использоваться в нотариальной практике. В связи с этим организация просит Минюст принять соответствующие меры.

Речь идет о письме ГНС, в котором разъясняется порядок легализации справок о налоговом резидентстве нерезидентов. В частности, в нем указано, что такие справки, в том числе в электронном виде, могут считаться надлежащим образом легализованными при наличии апостиля и нотариально удостоверенного перевода.

Позиция ГНС сформирована при участии Министерства юстиции, МИД и согласована с Министерством финансов. В то же время НПУ подчеркивает, что порядок проставления апостиля регулируется Гаагской конвенцией и соответствующими национальными правилами.

Апостиль подтверждает подлинность подписи и печати и не требует дополнительного удостоверения. Нотариусы действуют исключительно в рамках законодательства, в частности Закона «О нотариате» и соответствующего порядка совершения нотариальных действий, отмечает НПУ.

НПУ считает, что отдельные трактовки ГНС являются некорректными, в частности относительно возможности нотариального удостоверения копий электронных документов с апостилем. Такие действия не предусмотрены действующими нормами, которые регулируют лишь порядок хранения документов в делах нотариуса.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

В Раде предлагают перезапустить рынок газа по модели ЕС

Законопроект имплементирует регламент ЕС, вводя систему оценки рисков и реагирования на кризисы в сфере поставок газа.

После ЖЭКов — правовой вакуум: для совладельцев домов готовят реальные рычаги контроля за ОСМД

Предлагаемые изменения предусматривают четкие требования к качеству услуг и механизмы быстрого реагирования на проблемы в многоквартирных домах.

Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Штрафы за утилизацию отходов в водоемы могут возрасти с 85 гривен до 5 тысяч

За утилизацию отходов в водоемы придется платить 5 тысяч, а за ограничение доступа к пляжам – 17 тысяч.

