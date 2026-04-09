Нотариальная палата просит Минюст инициировать отзыв письма ГНС по апостилированию документов
Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство юстиции Украины с просьбой инициировать отзыв письма Государственной налоговой службы Украины от 26.06.2025 № 1623417/99-00-21-02-03-07.
В НПУ отметили, что отдельные положения данного разъяснения относительно легализации документов нерезидентов и применения апостиля не соответствуют действующему законодательству и не могут использоваться в нотариальной практике. В связи с этим организация просит Минюст принять соответствующие меры.
Речь идет о письме ГНС, в котором разъясняется порядок легализации справок о налоговом резидентстве нерезидентов. В частности, в нем указано, что такие справки, в том числе в электронном виде, могут считаться надлежащим образом легализованными при наличии апостиля и нотариально удостоверенного перевода.
Позиция ГНС сформирована при участии Министерства юстиции, МИД и согласована с Министерством финансов. В то же время НПУ подчеркивает, что порядок проставления апостиля регулируется Гаагской конвенцией и соответствующими национальными правилами.
Апостиль подтверждает подлинность подписи и печати и не требует дополнительного удостоверения. Нотариусы действуют исключительно в рамках законодательства, в частности Закона «О нотариате» и соответствующего порядка совершения нотариальных действий, отмечает НПУ.
НПУ считает, что отдельные трактовки ГНС являются некорректными, в частности относительно возможности нотариального удостоверения копий электронных документов с апостилем. Такие действия не предусмотрены действующими нормами, которые регулируют лишь порядок хранения документов в делах нотариуса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.