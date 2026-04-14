  В Україні

Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття квартирної афери в Бучі на десятки мільйонів, серед жертв — ветерани та ВПО

12:06, 14 квітня 2026
У Бучі викрили масштабну квартирну аферу на понад 35 млн грн, унаслідок якої ошукали 66 людей.
У Бучі викрили масштабну квартирну аферу на десятки мільйонів гривень, жертвами якої стали ветерани та внутрішньо переміщені особи. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, до схеми причетні керівники житлово-будівельних кооперативів, які залучали кошти громадян нібито на будівництво багатоповерхівок. Інвесторам демонстрували документи та укладали договори, створюючи видимість законності, однак обіцяне житло так і не було зведене.

Як зазначив Генпрокурор, люди вкладали значні суми, але залишилися без квартир, адже будівництво не завершили, а отримані кошти привласнили.

Наразі встановлено 66 потерпілих, а загальна сума збитків перевищує 35,5 млн грн. Двом фігурантам вже повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах.

Кравченко наголосив, що йдеться про цинічну схему, спрямовану проти людей, які втратили житло через війну або захищали країну, і запевнив, що всіх причетних буде встановлено, а кошти намагатимуться повернути постраждалим.

прокуратура Київська область Генеральний прокурор України Буча

