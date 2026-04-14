Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении квартирной аферы в Буче на десятки миллионов, среди жертв — ветераны и ВПЛ
В Буче разоблачена масштабная квартирная афера на десятки миллионов гривен, жертвами которой стали ветераны и внутренне перемещенные лица. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
По его словам, к схеме причастны руководители жилищно-строительных кооперативов, которые привлекали средства граждан якобы на строительство многоэтажек. Инвесторам демонстрировали документы и заключали договоры, создавая видимость законности, однако обещанное жилье так и не было построено.
Как отметил Генпрокурор, люди вкладывали значительные суммы, но остались без квартир, ведь строительство не завершили, а полученные средства присвоили.
В настоящее время установлено 66 потерпевших, а общая сумма ущерба превышает 35,5 млн грн. Двоим фигурантам уже доложено о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах.
Кравченко подчеркнул, что речь идет о циничной схеме, направленной против людей, потерявших жилье из-за войны или защищавших страну, и заверил, что все причастные будут установлены, а средства будут пытаться вернуть пострадавшим.
