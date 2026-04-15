Традицію приготування «шпачків» внесли до культурної спадщини України

Українську страву «шпачки» офіційно внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Міністерство культури України внесло традицію приготування «шпачків» на Городищині до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

«Шпачки» — це невеликі смажені пиріжки з картопляною начинкою, які готують на сковороді до золотистого кольору та подають із часниково-олійною поливкою. Страву вживають як самостійну або як доповнення до перших страв.

Ця кулінарна традиція поширена у місті Городище та населених пунктах Городищенської громади Черкаської області, а також у сусідніх громадах регіону.

Традиція має глибоке історичне коріння та обрядове значення. Вона пов’язана з релігійними святами й поминальними днями, а в минулому відігравала важливу роль у виживанні людей під час голодомору та в післявоєнний період.

Сьогодні «шпачки» залишаються родинною стравою, рецепти якої передаються з покоління в покоління, сприяючи збереженню культурної спадщини та об’єднанню громади.

