Традицию приготовления «шпачков» внесли в культурное наследие Украины

Украинское блюдо «шпачки» официально внесли в перечень нематериального культурного наследия Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры Украины внесло традицию приготовления «шпачков» на Городищине в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

«Шпачки» — это небольшие жареные пирожки с картофельной начинкой, которые готовят на сковороде до золотистого цвета и подают с чесночно-масляной заправкой. Блюдо употребляют как самостоятельное или в качестве дополнения к первым блюдам.

Эта кулинарная традиция распространена в городе Городище и населённых пунктах Городищенской громады Черкасской области, а также в соседних громадах региона.

Традиция имеет глубокие исторические корни и обрядовое значение. Она связана с религиозными праздниками и поминальными днями, а в прошлом играла важную роль в выживании людей во время голодомора и в послевоенный период.

Сегодня «шпачки» остаются семейным блюдом, рецепты которого передаются из поколения в поколение, способствуя сохранению культурного наследия и объединению общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.