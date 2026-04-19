Instagram-блогеру з Кропивницького призначили 5 років ув’язнення за «злив» маршрутів працівників ТЦК

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні мобілізації через поширення даних про блокпости та вручення повісток, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням.

У Кропивницькому суд виніс вирок місцевому жителю, якого визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України під час мобілізації. Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки переважно мають бойовий досвід або є військовими після поранень, а перешкоджання їхній роботі карається законом.

У справі йдеться про адміністратора Instagram-сторінки, який систематично публікував інформацію про місця вручення повісток і пересування груп оповіщення ТЦК та СП.

Обставини справи

Як встановив суд, з серпня 2024 року по березень 2025 року на сторінці в соціальній мережі Instagram регулярно розміщувалися повідомлення про блокпости, перевірки документів і місця роботи груп оповіщення територіальних центрів комплектування.

Ці публікації, як зазначено в матеріалах справи, дозволяли військовозобов’язаним уникати мобілізаційних заходів.

Суд дійшов висновку, що такі дії створювали перешкоди для комплектування підрозділів Збройних сил України та виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Рішення суду

Вирок у справі ухвалив 12 травня 2025 року Фортечний районний суд Кропивницького. Як повідомляє видання «Гречка», йдеться про місцевого блогера Павла Б.

Під час розгляду справи обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, повністю визнав провину та заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

«Я повністю визнаю свою провину. Хоч це дивно поєднується з тим, що я волонтер. Та незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому я визнаю свою провину повністю. Я не думав, що публікація цього відео призведе до таких наслідків», — сказав він у коментарі журналістам.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив засудженого від його відбування з випробувальним строком на 2 роки. Протягом цього періоду він зобов’язаний періодично з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Крім того, з чоловіка стягнуто понад 13 тисяч гривень процесуальних витрат. Арешт із майна скасовано, мобільний телефон повернуто власнику.

