Instagram-блогеру из Кропивницкого назначили 5 лет лишения свободы за «слив» маршрутов сотрудников ТЦК

Суд признал мужчину виновным в препятствовании мобилизации из-за распространения данных о блокпостах и вручении повесток, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.

В Кропивницком суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки преимущественно имеют боевой опыт или являются военными после ранений, а препятствование их работе наказывается законом.

В деле речь идет об администраторе страницы в Instagram, который систематически публиковал информацию о местах вручения повесток и передвижениях групп оповещения ТЦК и СП.

Обстоятельства дела

Как установил суд, с августа 2024 года по март 2025 года на странице в социальной сети Instagram регулярно размещались сообщения о блокпостах, проверках документов и местах работы групп оповещения территориальных центров комплектования.

Эти публикации, как указано в материалах дела, позволяли военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий.

Суд пришел к выводу, что такие действия создавали препятствия для комплектования подразделений Вооруженных сил Украины и выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Решение суда

Приговор по делу вынес 12 мая 2025 года Фортечный районный суд Кропивницкого. Как сообщает издание «Гречка», речь идет о местном блогере Павле Б.

Во время рассмотрения дела обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокурором, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

«Я полностью признаю свою вину. Хотя это странно сочетается с тем, что я волонтер. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому я признаю свою вину полностью. Я не думал, что публикация этого видео приведет к таким последствиям», — сказал он в комментарии журналистам.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил осужденного от его отбывания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого периода он обязан периодически являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, с мужчины взыскано более 13 тысяч гривен процессуальных расходов. Арест имущества отменен, мобильный телефон возвращен владельцу.

