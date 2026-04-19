  1. В Украине

Instagram-блогеру из Кропивницкого назначили 5 лет лишения свободы за «слив» маршрутов сотрудников ТЦК

16:06, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд признал мужчину виновным в препятствовании мобилизации из-за распространения данных о блокпостах и вручении повесток, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кропивницком суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Об этом сообщил Ровенский областной ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ТЦК, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки преимущественно имеют боевой опыт или являются военными после ранений, а препятствование их работе наказывается законом.

В деле речь идет об администраторе страницы в Instagram, который систематически публиковал информацию о местах вручения повесток и передвижениях групп оповещения ТЦК и СП.

Обстоятельства дела

Как установил суд, с августа 2024 года по март 2025 года на странице в социальной сети Instagram регулярно размещались сообщения о блокпостах, проверках документов и местах работы групп оповещения территориальных центров комплектования.

Эти публикации, как указано в материалах дела, позволяли военнообязанным избегать мобилизационных мероприятий.

Суд пришел к выводу, что такие действия создавали препятствия для комплектования подразделений Вооруженных сил Украины и выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Решение суда

Приговор по делу вынес 12 мая 2025 года Фортечный районный суд Кропивницкого. Как сообщает издание «Гречка», речь идет о местном блогере Павле Б.

Во время рассмотрения дела обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокурором, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

«Я полностью признаю свою вину. Хотя это странно сочетается с тем, что я волонтер. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому я признаю свою вину полностью. Я не думал, что публикация этого видео приведет к таким последствиям», — сказал он в комментарии журналистам.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил осужденного от его отбывания с испытательным сроком на 2 года. В течение этого периода он обязан периодически являться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, с мужчины взыскано более 13 тысяч гривен процессуальных расходов. Арест имущества отменен, мобильный телефон возвращен владельцу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд повестка Кропивницкий ТЦК мобилизация

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]