Виїхали за кордон — втратили номер: як це використовують шахраї

Зловмисники отримують доступ до банківських рахунків через неактивні номери та переоформлення SIM-карток.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України застерігає про поширення шахрайських схем, пов’язаних із викраденням доступу до телефонних номерів. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, шахраї масово викуповують номери, якими тривалий час не користувалися громадяни, що виїхали за кордон. Мобільні оператори згодом передають такі неактивні номери новим абонентам, чим і користуються зловмисники.

Отримавши номер, який раніше був прив’язаний до інтернет-банкінгу, вони можуть зламати фінансові акаунти. Це дає змогу викрадати кошти та оформлювати кредити на ім’я попереднього власника.

Ще одна схема передбачає дистанційне переоформлення SIM-картки на eSIM. Для цього шахраї застосовують методи соціальної інженерії, щоб отримати персональні дані та коди доступу до особистого кабінету мобільного оператора.

Після отримання доступу вони замінюють фізичну SIM-картку на віртуальну eSIM. У результаті справжня картка блокується, а зловмисники отримують контроль над банківськими застосунками та кодами підтвердження операцій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.