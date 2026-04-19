Уехали за границу — потеряли номер: как этим пользуются мошенники
Национальный банк Украины предупреждает о распространении мошеннических схем, связанных с похищением доступа к телефонным номерам. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
В частности, мошенники массово скупают номера, которыми длительное время не пользовались граждане, выехавшие за границу. Мобильные операторы впоследствии передают такие неактивные номера новым абонентам, чем и пользуются злоумышленники.
Получив номер, который ранее был привязан к интернет-банкингу, они могут взломать финансовые аккаунты. Это позволяет похищать средства и оформлять кредиты на имя предыдущего владельца.
Еще одна схема предусматривает дистанционное переоформление SIM-карты на eSIM. Для этого мошенники применяют методы социальной инженерии, чтобы получить персональные данные и коды доступа к личному кабинету мобильного оператора.
После получения доступа они заменяют физическую SIM-карту на виртуальную eSIM. В результате настоящая карта блокируется, а злоумышленники получают контроль над банковскими приложениями и кодами подтверждения операций.
