  В Украине

Уехали за границу — потеряли номер: как этим пользуются мошенники

18:19, 19 апреля 2026
Злоумышленники получают доступ к банковским счетам через неактивные номера и переоформление SIM-карт.
Уехали за границу — потеряли номер: как этим пользуются мошенники
Национальный банк Украины предупреждает о распространении мошеннических схем, связанных с похищением доступа к телефонным номерам. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, мошенники массово скупают номера, которыми длительное время не пользовались граждане, выехавшие за границу. Мобильные операторы впоследствии передают такие неактивные номера новым абонентам, чем и пользуются злоумышленники.

Получив номер, который ранее был привязан к интернет-банкингу, они могут взломать финансовые аккаунты. Это позволяет похищать средства и оформлять кредиты на имя предыдущего владельца.

Еще одна схема предусматривает дистанционное переоформление SIM-карты на eSIM. Для этого мошенники применяют методы социальной инженерии, чтобы получить персональные данные и коды доступа к личному кабинету мобильного оператора.

После получения доступа они заменяют физическую SIM-карту на виртуальную eSIM. В результате настоящая карта блокируется, а злоумышленники получают контроль над банковскими приложениями и кодами подтверждения операций.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

