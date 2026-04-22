В Україні виявили нестачу підручників для дітей з особливими освітніми потребами

13:30, 22 квітня 2026
Голова освітнього комітету Сергій Бабак заявив про системну проблему із забезпеченням підручниками дітей з особливими освітніми потребами, зазначивши, що в окремих спеціальних закладах учні змушені користуватися застарілими матеріалами.
Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про системну проблему із забезпеченням підручниками дітей з особливими освітніми потребами.

За його словами, про це йдеться у звіті Уповноваженого з прав людини. Профільний комітет щороку звертає увагу Міністерства освіти і науки на це питання та вже кілька років поспіль визнає роботу відомства у цьому напрямку незадовільною.

За результатами моніторингів команди Уповноваженого у низці закладів спеціальної освіти діти фактично не забезпечені базовими речами для навчання — підручниками, робочими зошитами та навчальними матеріалами. Подекуди відсутні навіть належно облаштовані місця для проведення освітнього процесу.

Таке неналежне забезпечення безпосередньо впливає на якість освіти та подальшу соціальну адаптацію дітей, зазначив Бабак. 

Як приклад він навів Піщанобрідську спеціальну школу Кіровоградської обласної ради. Під час моніторингового візиту було встановлено, що заклад не забезпечений підручниками у повному обсязі, через що учні користувалися застарілими виданнями 1992, 1993 та 1997 років.

Після втручання Уповноваженого ситуацію вдалося виправити — учнів забезпечили необхідними підручниками. Водночас, за словами Бабака, це не поодинокий випадок, а свідчення системної проблеми, яка потребує вирішення на загальнодержавному рівні.

Стрічка новин

