В Украине выявили нехватку учебников для детей с особыми образовательными потребностями

Глава образовательного комитета Сергей Бабак заявил о системной проблеме с обеспечением учебниками детей с особыми образовательными потребностями, отметив, что в отдельных специальных заведениях учащиеся вынуждены пользоваться устаревшими материалами.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о системной проблеме с обеспечением учебниками детей с особыми образовательными потребностями.

По его словам, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека. Профильный комитет ежегодно обращает внимание Министерства образования и науки на этот вопрос и уже несколько лет подряд признает работу ведомства в этом направлении неудовлетворительной.

По результатам мониторингов команды Уполномоченного в ряде учреждений специального образования дети фактически не обеспечены базовыми вещами для обучения — учебниками, рабочими тетрадями и учебными материалами. В отдельных случаях отсутствуют даже надлежащим образом обустроенные места для проведения образовательного процесса.

Такое ненадлежащее обеспечение напрямую влияет на качество образования и дальнейшую социальную адаптацию детей, отметил Бабак.

В качестве примера он привел Песчанобродскую специальную школу Кировоградского областного совета. Во время мониторингового визита было установлено, что учреждение не обеспечено учебниками в полном объеме, из-за чего учащиеся пользовались устаревшими изданиями 1992, 1993 и 1997 годов.

После вмешательства Уполномоченного ситуацию удалось исправить — учащихся обеспечили необходимыми учебниками. В то же время, по словам Бабака, это не единичный случай, а свидетельство системной проблемы, которая требует решения на общегосударственном уровне.

