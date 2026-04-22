У Мін’юсті пояснили, чому можуть заборонити громадську організацію

Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України пояснило, чому та як держава може заборонити громадську організацію.

Свобода об’єднань — це фундамент демократії, який дає кожному з нас право захищати свої ідеї. Проте демократія не означає вседозволеність. Закон чітко встановлює: якщо діяльність організації стає зброєю проти суверенітету чи безпеки України, держава має право на захист.

Правова основа: Що каже закон?

Свобода об’єднань обмежена безпековими запобіжниками. Згідно зі статтею 28 Закону України «Про громадські об’єднання», організація може бути заборонена виключно судом.

Критичними підставами для такого кроку є:

посягання на територіальну цілісність України;

пропаганда війни, насильства або розпалювання ворожнечі;

підтримка тероризму чи створення незаконних воєнізованих формувань;

порушення фундаментальних прав і свобод людини.

Позов про заборону мають право подавати Міністерство юстиції України або його територіальні органи.

Кейс: Розпуск Хмельницької обласної громадської організації «Хмельницький російський культурний центр»

Реалізацію цих правових норм можна бачимо на конкретному прикладі.

17 квітня 2026 року Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив позов Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, підготовлений за участі СБУ.

Суд встановив, що діяльність Хмельницької обласної громадської організації «Хмельницький російський культурний центр» була спрямована на підрив безпеки України та поширення ідеології та символіки російського імперіалізму. Це рішення стало логічним кроком у захисті національних інтересів.

Що відбувається після рішення суду?

Заборона — це не просто формальність, а запуск незворотного процесу ліквідації. Після того, як рішення суду набирає законної сили:

Припинення діяльності: Будь-яка активність організації стає незаконною. Реєстрація: Дані про заборону вносяться до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Ліквідація: Розпочинається процедура закриття юридичної особи. Доля активів: Майно та кошти організації розподіляються відповідно до закону та судового рішення.

Підсумок: Свобода потребує відповідальності.

