В Минюсте объяснили, почему могут запретить общественную организацию

Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины объяснило, почему и как государство может запретить общественную организацию.

Свобода объединений — это фундамент демократии, который дает каждому из нас право защищать свои идеи. Однако демократия не означает вседозволенность. Закон четко устанавливает: если деятельность организации становится оружием против суверенитета или безопасности Украины, государство имеет право на защиту.

Правовая основа: что говорит закон?

Свобода объединений ограничена предохранителями безопасности. Согласно статье 28 Закона Украины «Об общественных объединениях», организация может быть запрещена исключительно судом.

Критическими основаниями для такого шага являются:

посягательство на территориальную целостность Украины;

пропаганда войны, насилия или разжигание вражды;

поддержка терроризма или создание незаконных военизированных формирований;

нарушение фундаментальных прав и свобод человека.

Иск о запрете имеют право подавать Министерство юстиции Украины или его территориальные органы.

Кейс: роспуск Хмельницкой областной общественной организации «Хмельницкий русский культурный центр»

Реализацию этих правовых норм можно увидеть на конкретном примере.

17 апреля 2026 года Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск Хмельницкого межрегионального управления Министерства юстиции Украины, подготовленный при участии СБУ.

Суд установил, что деятельность Хмельницкой областной общественной организации «Хмельницкий русский культурный центр» была направлена на подрыв безопасности Украины и распространение идеологии и символики российского империализма. Это решение стало логичным шагом в защите национальных интересов.

Что происходит после решения суда?

Запрет — это не просто формальность, а запуск необратимого процесса ликвидации. После того как решение суда вступает в законную силу:

Прекращение деятельности: любая активность организации становится незаконной.

Регистрация: данные о запрете вносятся в Единый государственный реестр (ЕГР).

Ликвидация: начинается процедура закрытия юридического лица.

Судьба активов: имущество и средства организации распределяются в соответствии с законом и судебным решением.

Итог: свобода требует ответственности.

