8 травня замість 9: як та чому змінилася традиція вшанування Другої світової війни в Україні

У 2023 році Україна перейшла на європейську традицію вшанування завершення Другої світової війни, об’єднавши 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2023 році Верховна Рада ухвалила рішення встановити 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме цього дня завершення війни вшановує більшість європейських держав. Водночас у багатьох країнах, що входили до складу колишнього СРСР, традиційно відзначають 9 травня.

Раніше Україна також офіційно святкувала День перемоги 9 травня, а 8 травня окремо вшановували як День пам’яті та примирення.

Чому виникла різниця в датах між Європою та пострадянськими країнами?

Перший акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 7 травня 1945 року у французькому Реймсі за участі представника СРСР генерала Івана Суслопарова. Однак Йосип Сталін відмовився визнавати цей документ і наполіг на повторному підписанні — вже в Берліні, який контролювала Червона армія. Він аргументував це тим, що капітуляція має відбутися саме на території агресора.

Другий акт підписали 8 травня о 22:43 за центральноєвропейським часом у передмісті Берліна. У Москві на той момент вже настало 9 травня. Саме тому в СРСР цей день закріпили як свято перемоги та зробили вихідним.

Перший парад Перемоги відбувся 24 червня 1945 року в Москві. Проте вже у 1947 році 9 травня втратило статус вихідного, а пільги для ветеранів скоротили. У наступні роки цей день відзначали менш масштабно, ніж інші радянські свята, такі як 1 травня або річниця Жовтневої революції.

Лише у 1965 році, за часів Леоніда Брєжнєва, День Перемоги знову став вихідним і поступово перетворився на головне державне свято. Радянська влада активно формувала культ «Великої Перемоги» та підвищувала статус ветеранів. Цю традицію згодом перейняла і сучасна Росія, де святкування набуло рис політичної пропаганди.

В Україні після здобуття незалежності 9 травня залишалося державним святом. У цей день проводили паради, вшановували ветеранів і пам’ять загиблих. У 2010 році в Києві вперше за роки незалежності на параді показали військову техніку.

Після початку декомунізації та війни з Росією у 2015 році в Україні запровадили День пам’яті та примирення 8 травня. Також із законодавства вилучили термін «Велика Вітчизняна війна» та заборонили радянську символіку.

З 2016 року 9 травня втратило статус класичного «Дня Перемоги», натомість його перейменували на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це підкреслювало внесок українців у спільну перемогу разом із союзниками.

У 2023 році Президент Володимир Зеленський запропонував остаточно об’єднати обидві дати — і відзначати пам’ять і перемогу 8 травня, як це прийнято в Європі. Відповідний закон було підписано 12 червня.

Цей день символізує не лише перемогу, а й пам’ять про мільйони жертв війни. Як наголосив Зеленський, саме 8 травня 1945 року набрала чинності капітуляція нацистської Німеччини, і саме цього дня світ згадує загиблих без ідеологічних нашарувань.

Крім того, з 2023 року Україна також відзначає 9 травня як День Європи. Саме цього дня у 1950 році французький міністр Роберт Шуман запропонував створити об’єднання європейських держав для спільного контролю над ключовими галузями, що мало запобігти новим війнам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.