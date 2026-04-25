8 мая вместо 9: как и почему изменилась традиция чествования Второй мировой в Украине

07:36, 25 апреля 2026
В 2023 году Украина перешла на европейскую традицию в честь завершения Второй мировой войны, объединив 8 мая как День памяти и победы над нацизмом.
В 2023 году Верховная Рада приняла решение установить 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Именно в этот день окончание войны чтит большинство европейских государств. В то же время во многих странах бывшего СССР традиционно отмечают 9 мая.

Ранее Украина также официально праздновала День Победы 9 мая, а 8 мая отдельно отмечали как День памяти и примирения.

Почему возникла разница в датах между Европой и постсоветскими странами?

Первый акт капитуляции нацистской Германии был подписан 7 мая 1945 года во французском Реймсе при участии представителя СССР генерала Ивана Суслопарова. Однако Иосиф Сталин отказался признавать этот документ и настоял на повторном подписании — уже в Берлине, который контролировала Красная армия. Он аргументировал это тем, что капитуляция должна происходить именно на территории агрессора.

Второй акт подписали 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени в пригороде Берлина. В Москве в этот момент уже наступило 9 мая. Именно поэтому в СССР этот день закрепили как праздник Победы и сделали выходным.

Первый Парад Победы состоялся 24 июня 1945 года в Москве. Однако уже в 1947 году 9 мая утратило статус выходного дня, а льготы для ветеранов сократили. В последующие годы этот день отмечали менее масштабно, чем другие советские праздники, такие как 1 мая или годовщина Октябрьской революции.

Лишь в 1965 году, во времена Леонида Брежнева, День Победы снова стал выходным и постепенно превратился в главный государственный праздник. Советская власть активно формировала культ «Великой Победы» и повышала статус ветеранов. Эту традицию впоследствии переняла и современная Россия, где празднование приобрело черты политической пропаганды.

В Украине после обретения независимости 9 мая оставалось государственным праздником. В этот день проводили парады, чествовали ветеранов и память погибших. В 2010 году в Киеве впервые за годы независимости на параде продемонстрировали военную технику.

После начала декоммунизации и войны с Россией в 2015 году в Украине ввели День памяти и примирения 8 мая. Также из законодательства убрали термин «Великая Отечественная война» и запретили советскую символику.

С 2016 года 9 мая утратило статус классического «Дня Победы», вместо этого его переименовали в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Это подчеркивало вклад украинцев в общую победу вместе с союзниками.

В 2023 году президент Владимир Зеленский предложил окончательно объединить обе даты — и отмечать память и победу 8 мая, как это принято в Европе. Соответствующий закон был подписан 12 июня.

Этот день символизирует не только победу, но и память о миллионах жертв войны. Как подчеркнул Зеленский, именно 8 мая 1945 года вступила в силу капитуляция нацистской Германии, и именно в этот день мир вспоминает погибших без идеологических наслоений.

Кроме того, с 2023 года Украина также отмечает 9 мая как День Европы. В этот день в 1950 году французский министр Роберт Шуман предложил создать объединение европейских государств для совместного контроля над ключевыми отраслями, что должно было предотвратить новые войны.

Украина война свято

