Менше скарг, але ті самі проблеми – що хвилює українців на митниці

У першому кварталі 2026 року більшість звернень до митниці стосувалися міжнародних відправлень, зокрема перерахунку платежів і затримок оформлення.

Упродовж січня-березня 2026 року громадяни найчастіше зверталися до Київська митниця з питань пересилання товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Про це повідомили у митниці.

Зазначається, що у 78% випадків звернення стосувалися перерахунку митних платежів, причин затримки митного оформлення, а також місцезнаходження чи статусу міжнародних відправлень.

В інших зверненнях громадяни порушували переважно кадрові питання та питання митного оформлення транспортних засобів.

У скаргах заявники здебільшого висловлювали незадоволення затримкою митного оформлення міжнародних відправлень.

За результатами розгляду звернень у 2026 році надано 81 роз’яснення, ще 11 звернень вирішено позитивно.

Загалом у першому кварталі 2026 року до Київської митниці надійшло 99 звернень, що на 69 менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Із них 94 — заяви, що становить 95%, та 5 — скарги, або 5%.

Звернення надходили майже рівномірно від жінок і чоловіків — 51 та 48 відповідно.

