МЗС викликає посла Ізраїлю через судна з викраденим українським зерном — Андрій Сибіга

Україна вимагає пояснень через прибуття суден до Хайфи та попереджає про ризики для двосторонніх відносин.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського через прибуття до порту Хайфи суден із викраденим українським зерном. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами міністра, Україна розраховує на конструктивні відносини з Ізраїлем, які мають бути взаємовигідними для обох держав. Водночас торгівля викраденим українським зерном, яку здійснює Росія, не повинна підривати двосторонню співпрацю.

У МЗС наголосили, що Києву незрозуміла відсутність належної реакції Ізраїлю на заклики відмовитися від прийому суден із краденими товарами в порту Хайфи.

У зв’язку з прибуттям чергового такого судна українська сторона офіційно запросила ізраїльського посла до Міністерства закордонних справ для вручення ноти протесту та заклику вжити відповідних заходів.

