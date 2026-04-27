  1. В Украине

МИД вызывает посла Израиля из-за судов с похищенным украинским зерном — Андрей Сибига

21:49, 27 апреля 2026
Украина требует объяснений из-за прибытия судов в Хайфу и предупреждает о рисках для двусторонних отношений.
МИД вызывает посла Израиля из-за судов с похищенным украинским зерном — Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине Михаэля Бродского из-за прибытия в порт Хайфы судов с похищенным украинским зерном. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам министра, Украина рассчитывает на конструктивные отношения с Израилем, которые должны быть взаимовыгодными для обоих государств. В то же время торговля похищенным украинским зерном, которую осуществляет Россия, не должна подрывать двустороннее сотрудничество.

В МИД подчеркнули, что Киеву непонятно отсутствие надлежащей реакции Израиля на призывы отказаться от приема судов с крадеными товарами в порту Хайфы.

В связи с прибытием очередного такого судна украинская сторона официально пригласила израильского посла в Министерство иностранных дел для вручения ноты протеста и призыва принять соответствующие меры.

