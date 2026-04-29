Публікував у Telegram маршрути ТЦК: на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку

Мобільний телефон, який чоловік використовував для вчинення правопорушення, було вилучено у власність держави.

Зіньківський районний суд Полтавської області 23 квітня ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо громадянина України, обвинуваченого у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК

Судом встановлено, що обвинувачений упродовж 2025 року систематично поширював у месенджері Telegram інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів за участю військовослужбовців ТЦК і поліцейських на території Полтавського району.

Зокрема, йдеться про публікації повідомлень із зазначенням локацій роботи мобільних груп, блокпостів та переміщення службових транспортних засобів.

У ході судового розгляду між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК України, особу звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік. Відповідно на період іспитового строку на особу покладено обов’язки, передбачені законодавством. Зокрема періодично з’являтися до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання та роботи

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію — мобільний телефон, який використовувався для вчинення правопорушення, вилучено у власність держави.

