Публиковал в Telegram маршруты ТЦК: на Полтавщине суд вынес приговор мужчине

Мобильный телефон, который мужчина использовал для совершения правонарушения, был изъят в собственность государства.

Зеньковский районный суд Полтавской области 23 апреля вынес приговор в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, обвиняемого в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Судом установлено, что обвиняемый в течение 2025 года систематически распространял в мессенджере Telegram информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий с участием военнослужащих ТЦК и полицейских на территории Полтавского района.

В частности, речь идет о публикации сообщений с указанием локаций работы мобильных групп, блокпостов и перемещения служебных транспортных средств.

В ходе судебного рассмотрения между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления.

Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины, лицо освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Соответственно, на период испытательного срока на лицо возложены обязанности, предусмотренные законодательством. В частности, периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию — мобильный телефон, который использовался для совершения правонарушения, изъят в собственность государства.

