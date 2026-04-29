КСУ продовжив розгляд подання Верховного Суду щодо конституційності змін до разових виплат ветеранам
12:26, 29 квітня 2026
Велика палата КСУ продовжила розгляд справи щодо змін до разових виплат ветеранам за поданням Верховного Суду, розгляд триватиме далі.
Конституційний Суд України повідомив, що 28 квітня Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за поданням Верховного Суду. Йдеться про перевірку конституційності підпункту 2 пункту 1 розділу І закону щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.
Розгляд справи продовжать на одному з наступних пленарних засідань.
