КСУ продолжил рассмотрение представления Верховного Суда о конституционности изменений в разовые выплаты ветеранам
12:26, 29 апреля 2026
Большая палата КСУ продолжила рассмотрение дела об изменениях в разовые выплаты ветеранам по представлению Верховного Суда, рассмотрение будет продолжаться.
Конституционный суд Украины сообщил, что 28 апреля Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по представлению Верховного суда. Речь идет о проверке конституционности подпункта 2 пункта 1 раздела I закона о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.
Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.
