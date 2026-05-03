  1. В Україні

Скільки грошей можна мати на депозитному рахунку, щоб не втратити субсидію — правила

07:54, 3 травня 2026
Коли заощадження «грають проти вас»: що слід знати про правила призачення субсидії.
В Україні діє обмеження на призначення житлових субсидій для домогосподарств, які мають значні заощадження. Йдеться, зокрема, про кошти на банківських депозитах або вкладення в державні облігації.

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, субсидію не призначають (зокрема й на наступний період), якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член його сім’ї на перше число місяця звернення має:

  • депозитні кошти на суму понад 100 тисяч гривень;
  • або облігації внутрішньої державної позики на аналогічну суму.

Цю інформацію обов’язково зазначають у декларації, яку подають для оформлення допомоги.

Водночас законодавство передбачає винятки. Обмеження не застосовується до:

  • дітей-сиріт;
  • дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • осіб із їх числа;
  • дітей, які тимчасово або постійно влаштовані до сімей родичів, прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу.

Таким чином, наявність значних заощаджень може стати підставою для відмови у субсидії, однак для соціально вразливих категорій громадян передбачені окремі гарантії.

