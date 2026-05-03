Сколько денег можно иметь на депозитном счете, чтобы не потерять субсидию — правила
В Украине действует ограничение на назначение жилищных субсидий для домохозяйств, которые имеют значительные сбережения. Речь идет, в частности, о средствах на банковских депозитах или вложениях в государственные облигации.
В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, субсидию не назначают (в том числе и на следующий период), если кто-либо из состава домохозяйства или член его семьи на первое число месяца обращения имеет:
- депозитные средства на сумму более 100 тысяч гривен;
- или облигации внутреннего государственного займа на аналогичную сумму.
Эту информацию обязательно указывают в декларации, которую подают для оформления помощи.
В то же время законодательство предусматривает исключения. Ограничение не применяется к:
- детям-сиротам;
- детям, лишенным родительского попечения;
- лицам из их числа;
- детям, которые временно или постоянно устроены в семьи родственников, приемные семьи или детские дома семейного типа.
Таким образом, наличие значительных сбережений может стать основанием для отказа в субсидии, однако для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены отдельные гарантии.
