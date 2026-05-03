Продаж нежитлового приміщення із землею: як правильно нарахувати ПДВ

07:00, 3 травня 2026
Якщо при продажу нежитлового приміщення разом із земельною ділянкою їхню вартість розмежовано, то саме постачання приміщення підлягає оподаткуванню ПДВ.
Податкова служба у Хмельницькій області зазначає, що при продажу нежитлового приміщення разом із земельною ділянкою для ПДВ важливо, як визначена вартість землі — окремо від будівлі чи разом із нею.

Якщо вартість розділена, то продаж нежитлового приміщення оподатковується ПДВ відповідно до п. 185.1 ПКУ, тоді як продаж земельної ділянки, вартість якої визначена окремо, звільняється від ПДВ згідно з пп. 197.1.21 ПКУ.

Вартість земельної ділянки і нежитлового приміщення не розділено (одна загальна вартість), тоді: вся сума є базою оподаткування і ПДВ нараховується на всю операцію.

Згідно з пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Продаж (реалізація) товарів − будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Відповідно до пп. 197.1.21 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абзацу першого пп. 197.1.13 ПКУ).

Відповідно до п. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ПКУ.

