Продажа нежилого помещения с землей: как правильно начислить НДС

Если при продаже нежилого помещения вместе с земельным участком их стоимость разграничена, то сама поставка помещения подлежит налогообложению НДС.

Налоговая служба в Хмельницкой области отмечает, что при продаже нежилого помещения вместе с земельным участком для целей НДС важно, как определена стоимость земли — отдельно от здания или вместе с ним.

Если стоимость разделена, то продажа нежилого помещения облагается НДС в соответствии с п. 185.1 НКУ, тогда как продажа земельного участка, стоимость которого определена отдельно, освобождается от НДС согласно пп. 197.1.21 НКУ.

Если стоимость земельного участка и нежилого помещения не разделена (указана одной общей суммой), то вся сумма является базой налогообложения, и НДС начисляется на всю операцию.

Согласно пп. «а» и «б» п. 185.1 НКУ объектом обложения НДС являются операции плательщиков налога по поставке товаров/услуг, место поставки которых в соответствии со ст. 186 НКУ находится на таможенной территории Украины.

Под поставкой товаров понимается любая передача права распоряжения товарами как собственник, в том числе продажа, обмен или дарение такого товара, а также поставка товаров по решению суда (пп. 14.1.191 НКУ).

Продажа (реализация) товаров — это любые операции, осуществляемые согласно договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным и гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу права собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков её предоставления, а также операции по безвозмездной передаче товаров.

В соответствии с пп. 197.1.21 НКУ освобождаются от обложения НДС операции по поставке (продаже, передаче) земельных участков, земельных долей (паёв), кроме тех, которые расположены под объектами недвижимого имущества и включаются в их стоимость в соответствии с законодательством (с учётом положений абзаца первого пп. 197.1.13 НКУ).

Согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности и других документов и информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Налогоплательщикам запрещается формировать показатели налоговой отчетности и таможенных деклараций на основании данных, не подтвержденных документами, указанными в абзаце первом п. 44.1 НКУ.

