  1. В Україні

Хто може не сплачувати земельний податок — повний список пільг для українців

13:53, 3 травня 2026
Пояснюємо, хто має право на звільнення, які діють обмеження та як оформити пільгу без помилок.
В Україні частина громадян може скористатися пільгами зі сплати земельного податку. Це випливає з норм Податкового кодексу України та інших нормативних актів, які регулюють порядок надання податкових звільнень і знижок для окремих категорій населення.

Хто звільняється від земельного податку

Відповідно до законодавства, право на пільги мають:

  • особи з інвалідністю I та II груп;
  • громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • пенсіонери за віком;
  • ветерани війни;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

На яку площу діє пільга

Звільнення застосовується в межах визначених норм:

  • до 2 га — для ведення особистого селянського господарства;
  • до 0,25 га в селах, 0,15 га в селищах і 0,10 га в містах — для будівництва та обслуговування житла;
  • до 0,10 га — для дачного будівництва;
  • до 0,01 га — для гаражів;
  • до 0,12 га — для садівництва.

Окремі випадки звільнення

Власники земельних ділянок або паїв, переданих в оренду платникам єдиного податку 4-ї групи, не сплачують земельний податок на період дії договору оренди.

Як оформити пільгу

Якщо у власності кілька ділянок одного типу, необхідно:

  • до 1 травня подати заяву до податкової;
  • якщо право на пільгу виникло протягом року — звернутися протягом 30 днів.

Пільга починає діяти з місяця після подання заяви. У разі втрати права — податок нараховується з наступного місяця.

Пільги під час воєнного стану

Плата за землю не нараховується на територіях бойових дій або тимчасової окупації. Періоди визначаються відповідно до переліку, затвердженого Кабінет Міністрів України.
З 2023 року звільнення застосовується з першого числа місяця початку бойових дій чи окупації до їх завершення.

Землі, непридатні до використання

Податкові пільги також передбачені для ділянок, які:

  • перебувають у консервації;
  • забруднені вибухонебезпечними предметами;
  • мають потенційну загрозу такого забруднення.

Рішення про надання пільг ухвалюють місцеві ради або військові адміністрації.

Знищена нерухомість

Не сплачується податок за земельні ділянки, де знищено житлову чи нежитлову нерухомість внаслідок війни — за умови внесення даних до державного реєстру пошкодженого майна.

Для житлової нерухомості діють обмеження площі:

  • до 0,25 га — у селах;
  • до 0,15 га — у селищах;
  • до 0,10 га — у містах.

Для нежитлових об’єктів:

  • 100% площі звільняється, якщо знищений об’єкт займав не менше третини ділянки;
  • 50% — якщо менше третини.

Додаткові рішення громад

Органи місцевого самоврядування можуть щороку встановлювати індивідуальні пільги за заявами платників — із зазначенням кадастрових номерів ділянок.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

