Кто может не уплачивать земельный налог — полный список льгот для украинцев

Объясняем, кто имеет право на освобождение, какие действуют ограничения и как оформить льготу без ошибок.

В Украине часть граждан может воспользоваться льготами по уплате земельного налога. Это следует из норм Податкового кодексу України и других нормативных актов, которые регулируют порядок предоставления налоговых освобождений и скидок для отдельных категорий населения.

Кто освобождается от земельного налога

В соответствии с законодательством, право на льготы имеют:

лица с инвалидностью I и II групп;

граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры по возрасту;

ветераны войны;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

На какую площадь действует льгота

Освобождение применяется в пределах установленных норм:

до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах — для строительства и обслуживания жилья;

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для гаражей;

до 0,12 га — для садоводства.

Отдельные случаи освобождения

Собственники земельных участков или паев, переданных в аренду плательщикам единого налога 4-й группы, не уплачивают земельный налог на период действия договора аренды.

Как оформить льготу

Если в собственности несколько участков одного типа, необходимо:

до 1 мая подать заявление в налоговую;

если право на льготу возникло в течение года — обратиться в течение 30 дней.

Льгота начинает действовать с месяца после подачи заявления. В случае утраты права — налог начисляется с следующего месяца.

Льготы во время военного положения

Плата за землю не начисляется на территориях боевых действий или временной оккупации. Периоды определяются в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

С 2023 года освобождение применяется с первого числа месяца начала боевых действий или оккупации до их завершения.

Земли, непригодные к использованию

Налоговые льготы также предусмотрены для участков, которые:

находятся в консервации;

загрязнены взрывоопасными предметами;

имеют потенциальную угрозу такого загрязнения.

Решение о предоставлении льгот принимают местные советы или военные администрации.

Уничтоженная недвижимость

Не уплачивается налог за земельные участки, где уничтожена жилая или нежилая недвижимость вследствие войны — при условии внесения данных в государственный реестр поврежденного имущества.

Для жилой недвижимости действуют ограничения площади:

до 0,25 га — в селах;

до 0,15 га — в поселках;

до 0,10 га — в городах.

Для нежилых объектов:

100% площади освобождается, если уничтоженный объект занимал не менее одной трети участка;

50% — если менее одной трети.

Дополнительные решения громад

Органы местного самоуправления могут ежегодно устанавливать индивидуальные льготы по заявлениям плательщиков — с указанием кадастровых номеров участков.

