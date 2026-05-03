Кто может не уплачивать земельный налог — полный список льгот для украинцев
В Украине часть граждан может воспользоваться льготами по уплате земельного налога. Это следует из норм Податкового кодексу України и других нормативных актов, которые регулируют порядок предоставления налоговых освобождений и скидок для отдельных категорий населения.
Кто освобождается от земельного налога
В соответствии с законодательством, право на льготы имеют:
- лица с инвалидностью I и II групп;
- граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- пенсионеры по возрасту;
- ветераны войны;
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
На какую площадь действует льгота
Освобождение применяется в пределах установленных норм:
- до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;
- до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах — для строительства и обслуживания жилья;
- до 0,10 га — для дачного строительства;
- до 0,01 га — для гаражей;
- до 0,12 га — для садоводства.
Отдельные случаи освобождения
Собственники земельных участков или паев, переданных в аренду плательщикам единого налога 4-й группы, не уплачивают земельный налог на период действия договора аренды.
Как оформить льготу
Если в собственности несколько участков одного типа, необходимо:
- до 1 мая подать заявление в налоговую;
- если право на льготу возникло в течение года — обратиться в течение 30 дней.
Льгота начинает действовать с месяца после подачи заявления. В случае утраты права — налог начисляется с следующего месяца.
Льготы во время военного положения
Плата за землю не начисляется на территориях боевых действий или временной оккупации. Периоды определяются в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины.
С 2023 года освобождение применяется с первого числа месяца начала боевых действий или оккупации до их завершения.
Земли, непригодные к использованию
Налоговые льготы также предусмотрены для участков, которые:
- находятся в консервации;
- загрязнены взрывоопасными предметами;
- имеют потенциальную угрозу такого загрязнения.
Решение о предоставлении льгот принимают местные советы или военные администрации.
Уничтоженная недвижимость
Не уплачивается налог за земельные участки, где уничтожена жилая или нежилая недвижимость вследствие войны — при условии внесения данных в государственный реестр поврежденного имущества.
Для жилой недвижимости действуют ограничения площади:
- до 0,25 га — в селах;
- до 0,15 га — в поселках;
- до 0,10 га — в городах.
Для нежилых объектов:
- 100% площади освобождается, если уничтоженный объект занимал не менее одной трети участка;
- 50% — если менее одной трети.
Дополнительные решения громад
Органы местного самоуправления могут ежегодно устанавливать индивидуальные льготы по заявлениям плательщиков — с указанием кадастровых номеров участков.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.