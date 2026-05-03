  1. В Украине

Кто может не уплачивать земельный налог — полный список льгот для украинцев

13:53, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Объясняем, кто имеет право на освобождение, какие действуют ограничения и как оформить льготу без ошибок.
Кто может не уплачивать земельный налог — полный список льгот для украинцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине часть граждан может воспользоваться льготами по уплате земельного налога. Это следует из норм Податкового кодексу України и других нормативных актов, которые регулируют порядок предоставления налоговых освобождений и скидок для отдельных категорий населения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто освобождается от земельного налога

В соответствии с законодательством, право на льготы имеют:

  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры по возрасту;
  • ветераны войны;
  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

На какую площадь действует льгота

Освобождение применяется в пределах установленных норм:

  • до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;
  • до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах — для строительства и обслуживания жилья;
  • до 0,10 га — для дачного строительства;
  • до 0,01 га — для гаражей;
  • до 0,12 га — для садоводства.

Отдельные случаи освобождения

Собственники земельных участков или паев, переданных в аренду плательщикам единого налога 4-й группы, не уплачивают земельный налог на период действия договора аренды.

Как оформить льготу

Если в собственности несколько участков одного типа, необходимо:

  • до 1 мая подать заявление в налоговую;
  • если право на льготу возникло в течение года — обратиться в течение 30 дней.

Льгота начинает действовать с месяца после подачи заявления. В случае утраты права — налог начисляется с следующего месяца.

Льготы во время военного положения

Плата за землю не начисляется на территориях боевых действий или временной оккупации. Периоды определяются в соответствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

С 2023 года освобождение применяется с первого числа месяца начала боевых действий или оккупации до их завершения.

Земли, непригодные к использованию

Налоговые льготы также предусмотрены для участков, которые:

  • находятся в консервации;
  • загрязнены взрывоопасными предметами;
  • имеют потенциальную угрозу такого загрязнения.

Решение о предоставлении льгот принимают местные советы или военные администрации.

Уничтоженная недвижимость

Не уплачивается налог за земельные участки, где уничтожена жилая или нежилая недвижимость вследствие войны — при условии внесения данных в государственный реестр поврежденного имущества.

Для жилой недвижимости действуют ограничения площади:

  • до 0,25 га — в селах;
  • до 0,15 га — в поселках;
  • до 0,10 га — в городах.

Для нежилых объектов:

  • 100% площади освобождается, если уничтоженный объект занимал не менее одной трети участка;
  • 50% — если менее одной трети.

Дополнительные решения громад

Органы местного самоуправления могут ежегодно устанавливать индивидуальные льготы по заявлениям плательщиков — с указанием кадастровых номеров участков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС налоги земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]