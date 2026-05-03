  1. В Україні

Чи можна отримати дані про нерухомість через запит на публічну інформацію — роз’яснення

13:35, 3 травня 2026
Що передбачає закон і як правильно отримати відомості про нерухомість.
Інформацію про об’єкти нерухомості в Україні не можна отримати через запит на доступ до публічної інформації. Такий механізм не застосовується до даних із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки для них діє спеціальна процедура.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає право громадян отримувати інформацію, створену або отриману органами влади, задокументовану та таку, що зберігається у їхньому розпорядженні. Водночас дія закону не поширюється на випадки, коли порядок доступу визначений окремим законодавством.

Саме такою є ситуація з даними про нерухомість. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надається відповідно до спеціального порядку, який має пріоритет над загальними нормами про доступ до публічної інформації.

Щоб отримати відомості з реєстру, необхідно:

  • зареєструватися в електронному кабінеті сервісів Міністерства юстиції або скористатися порталом «Дія»;
  • вказати ідентифікаційні дані — адресу об’єкта, реєстраційний номер або прізвище, ім’я та по батькові власника;
  • оплатити послугу;
  • отримати витяг із реєстру.

Отже, запит на доступ до публічної інформації не є належним інструментом для отримання даних про нерухомість. Такі відомості надають виключно за спеціальною процедурою, встановленою профільним законодавством.



