Можно ли получить данные о недвижимости через запрос на доступ к публичной информации — разъяснение

Что предусматривает закон и как правильно получить сведения о недвижимости.

Информацию об объектах недвижимости в Украине нельзя получить через запрос на доступ к публичной информации. Такой механизм не применяется к данным из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, поскольку для них действует специальная процедура.

Закон Украины «О доступе к публичной информации» предусматривает право граждан получать информацию, созданную или полученную органами власти, задокументированную и такую, которая хранится в их распоряжении. В то же время действие закона не распространяется на случаи, когда порядок доступа определен отдельным законодательством.

Именно такой является ситуация с данными о недвижимости. Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество предоставляется в соответствии со специальным порядком, который имеет приоритет над общими нормами о доступе к публичной информации.

Чтобы получить сведения из реестра, необходимо:

зарегистрироваться в электронном кабинете сервисов Министерства юстиции или воспользоваться порталом «Дия»;

указать идентификационные данные — адрес объекта, регистрационный номер или фамилию, имя и отчество владельца;

оплатить услугу;

получить выписку из реестра.

Итак, запрос на доступ к публичной информации не является надлежащим инструментом для получения данных о недвижимости. Такие сведения предоставляются исключительно по специальной процедуре, установленной профильным законодательством.

