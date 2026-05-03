Можно ли получить данные о недвижимости через запрос на доступ к публичной информации — разъяснение
Информацию об объектах недвижимости в Украине нельзя получить через запрос на доступ к публичной информации. Такой механизм не применяется к данным из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, поскольку для них действует специальная процедура.
Закон Украины «О доступе к публичной информации» предусматривает право граждан получать информацию, созданную или полученную органами власти, задокументированную и такую, которая хранится в их распоряжении. В то же время действие закона не распространяется на случаи, когда порядок доступа определен отдельным законодательством.
Именно такой является ситуация с данными о недвижимости. Информация из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество предоставляется в соответствии со специальным порядком, который имеет приоритет над общими нормами о доступе к публичной информации.
Чтобы получить сведения из реестра, необходимо:
- зарегистрироваться в электронном кабинете сервисов Министерства юстиции или воспользоваться порталом «Дия»;
- указать идентификационные данные — адрес объекта, регистрационный номер или фамилию, имя и отчество владельца;
- оплатить услугу;
- получить выписку из реестра.
Итак, запрос на доступ к публичной информации не является надлежащим инструментом для получения данных о недвижимости. Такие сведения предоставляются исключительно по специальной процедуре, установленной профильным законодательством.
