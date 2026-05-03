  В Україні

НААУ закликає адвокатів оновити профілі в ЄРАУ та вказати спеціалізації

12:41, 3 травня 2026
Зазначення юридичних практик допомагає точніше відобразити спеціалізацію та орієнтує користувачів реєстру.
Національна асоціація адвокатів України закликає адвокатів оновити профілі в ЄРАУ та зазначити юридичні практики.

Кількість адвокатів, які вказали свої юридичні практики в Єдиному реєстрі адвокатів України, зросла до 287. Ідеться про функціонал реєстру, який дозволяє адвокатам зазначати у власному профілі ключові напрями професійної діяльності.

Згідно з оновленими даними, найчастіше адвокати обирають цивільне право та процес, кримінальне право та процес, господарське право, судову практику і сімейне право. Також серед поширених напрямів — адміністративне право, захист бізнесу, договірне право, військове право, корпоративне право, податкове право і консалтинг, White-collar crime, будівництво і нерухомість, ДТП, пенсійне та соціальне забезпечення.

Порівняно з першими даними ЄРАУ, верхні позиції загалом залишаються за базовими судовими та бізнес-орієнтованими практиками. Водночас оновлена статистика показує ширший розподіл спеціалізацій: адвокати частіше вказують як традиційні напрями, так і більш вузькі практики — від міжнародного арбітражу, ІТ-права, банкрутства та медіації до антикорупційної практики, комплаєнсу, права Європейського Союзу, медичного, міграційного, енергетичного та митного права.

Для адвокатів заповнення цього блоку є елементом професійної видимості в ЄРАУ. Профіль із зазначеними практиками краще відображає реальну спеціалізацію адвоката та допомагає користувачам реєстру орієнтуватися у напрямах роботи фахівця.

Для Національної асоціації адвокатів України ці дані мають також практичне значення. Вони дозволяють бачити, які практики активно розвиваються, а також які теми варто враховувати при формуванні програм підвищення професійного рівня, вебінарів, курсів, методичних матеріалів та інших освітніх продуктів.

Адвокати можуть оновити інформацію про свої юридичні практики в особистому кабінеті ЄРАУ. Для цього у профілі доступна можливість обрати до п’яти напрямів професійної діяльності.

